قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس أزمة «أدوية السطح» في سوهاج.. لجنة تفتيش تكشف الواقعة وتحرك عاجل من الصحة| صور
لبنان: قبل الجولة الثالثة من المفاوضات.. لبنانيون يريدون العيش في سلام وأمان
وفاة الفنان الجزائري عبد العزيز مسكود عن عمر 73 عامًا
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكاوى من فرض زيادات مفاجئة بمصروفات مدرسة بالدقي ..ومطالب بتدخل وزير التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد شكاوى من عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة العروبة لغات بالدقي ، الذين أكدوا أنهم يستغيثون بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بعد أن فوجئوا بفرض زيادة غير مبررة في  المصروفات 

حيث قال أولياء الأمور : فوجئنا بأن المدرسة قررت رفع القسط الثاني من المصروفات من 5 آلاف جنيه لـ 11 ألف جنيه ، بالإضافة للقسط الأول الذي تم دفعه  17.5 ألف جنيه "غير شاملة الكتب التي بلغت 2500 جنيه" ، ليصل بذلك اجمالي مصروفات العام الدراسي كله 31 ألف جنيه ، وهو ما اعتبروه ارتفاعًا غير مبرر ومخالفًا للزيادات المقررة قانونًا.

مخالفة قواعد الشمول المالي ورفض الدفع الإلكتروني

كما تضمنت شكوى أولياء الأمور قيام إدارة المدرسة بمخالفة توجهات الدولة في ملف الشمول المالي، حيث أشار أولياء الأمور إلى رفض المدرسة قبول سداد المصروفات عبر التحويلات البنكية أو ماكينات الصراف الآلي، والإصرار على تحصيلها نقدًا فقط، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة للضوابط المنظمة لوسائل الدفع داخل المؤسسات التعليمية.

تعنت إداري وغياب آليات الحوار مع أولياء الأمور

كما أشار مقدمو الشكوى إلى وجود تعنت من جانب إدارة المدرسة ورفضها فتح أي قنوات للحوار لمناقشة بنود المصروفات أو أسباب عدم إتاحة الدفع الإلكتروني، مؤكدين أن هذا الوضع يضعهم تحت ضغط مباشر ويجعلهم أمام “أمر واقع” دون توضيح أو نقاش.

ولفت أولياء الأمور إلى أن المدرسة بدأت في فتح باب الحجز للعام الدراسي الجديد في وقت مبكر، خلال شهر يوليو، وهو ما اعتبروه ضغطًا ماليًا مبكرًا على الأسر قبل المواعيد الرسمية المقررة من وزارة التربية والتعليم.

مطالب بالتحقيق وإلزام المدرسة بالدفع الإلكتروني

وطالب مقدمو الشكوى بإيفاد لجنة من التفتيش المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم للوقوف على مدى قانونية المصروفات المقررة، والتحقق من المخالفات الواردة، مع إلزام المدرسة بتوفير وسائل دفع إلكترونية مثل البطاقات البنكية أو التحويلات البنكية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تطبيق منظومة الشمول المالي داخل المؤسسات التعليمية.

مدرسة مدرسة العروبة لغات أولياء الأمور طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

أرشيفية

تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده متجمد نفقة لزينة

أرشيفية

تفاصيل السجن 3 سنوات لمحامٍ وآخرين بتهمة التزوير بمدينة نصر

ارشيفيه

مصرع شاب غرقا في أحدي الترع بالدقهلية

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد