نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة

وصلت بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري لمطار القاهرة استعداد لمواجهة الزمالك في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستقبل نادي الزمالك بعثة اتحاد العاصمة بالورود بالمطار كنوع من أنواع الترحيب بالفريق الجزائري قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.