بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالعصي والحجارة في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمركز شرطة قوص بقنا بسبب خلافات الجيرة استخدم الطرفين العصي والاحجار حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصى خشبية بقنا. بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول صياد ، وطرف ثان : 3 أشقاء "أحدهم مصاب بكسر باليد اليسرى" جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاما على إثرها بالتعدي على بعضهما بالضرب باستخدام عصى خشبية والتراشق بالحجارة محدثين الإصابة المنوة عنها. أمكن ضبط طرفي المشاجرة ، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.