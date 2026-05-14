وزير النقل ومحافظ القاهرة يشهدان عقد بناء 5 أتوبيسات نهرية تعمل بالكهرباء

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، اليوم الخميس، مراسم توقيع عقد اتفاق لبناء وتوريد عدد 5 أتوبيسات نهرية تعمل بمنظومة الدفع الكهربائي بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة إحدى شركات قناة السويس لصالح محافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بخدمات النقل النهري المُقدمة للمواطنين،

جاء ذلك بحضور اللواء أح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، واللواء مفيد صلاح رئيس هيئة النقل النهري، و مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

وفقاً للتعاقد، تتولى شركة قناة السويس للقوارب الحديثة أحدث شركات قناة السويس بسفاجا بناء وتوريد عدد 5 أتوبيسات نهرية بالتنسيق مع إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، وذلك تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.

ويبلغ الطول الكلي للأتوبيس النهري 19متراً، وعرضه 5.5 متراً، وغاطس 1 متر، بطاقة استيعابية 60 فردًا.

وأعرب الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال مراسم التوقيع عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة، موضحاً أن هذا الحدث يعكس بوضوح توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من نهر النيل باعتباره شرياناً حضارياً وتنموياً واقتصادياً يمتد عبر قلب الوطن، ويؤكد في الوقت ذاته حرص الدولة على توفير منظومة نقل جماعي حديثة ومستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أكد الوزير على أن توقيع هذا البروتوكول لبناء وتصنيع عدد 5 أتوبيسات نهرية جديدة مع هيئة قناة السويس يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مؤسساتنا الوطنية في مجال التصنيع وبناء الوحدات النهرية الحديثة وفق أعلى المواصفات الفنية لاسيما مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتوطين مختلف صناعات النقل في مصر، كما يؤكد على الثقة الكبيرة في الترسانات الوطنية المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات تخدم أهداف التنمية الشاملة، معرباً عن ثقته في أن تساهم هذه الأتوبيسات النهرية الجديدة في تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري، بما يساعد على إعادة إحياء ثقافة النقل النهري داخل العاصمة بصورة حضارية حديثة.

وأضاف وزير النقل أن التعاون بين هيئة قناة السويس ومحافظة القاهرة يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطن بشكل مباشر وتدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة كما يتكامل مع رؤية الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل بكافة أنواعه، و إنشاء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة وصديقة للبيئة، ترتكز على التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل محور تنموي متكامل نسعى لتعظيم الاستفادة منه بصورة أكبر في نقل الركاب والبضائع ودعم السياحة الداخلية، وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال تطوير البنية التحتية للنقل النهري ورفع كفاءة المراسي والوحدات النهرية وتحديث نظم التشغيل والسلامة وهو ما تعكف عليه وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بالقيام بدور محوري باعتبارها الجهة المنظمة والمشرفة على حركة الوحدات النهرية على مستوى الجمهورية.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه الكبير ومتابعته علي مدار الساعة لكافة المشروعات القومية في كافة أنحاء الجمهورية خاصة بعد توجيهاته الصادرة مؤخراً بزيادة أعداد الأتوبيسات النهرية الجديدة من 3 إلي 5 أتوبيسات، كما تقدم بالشكر لكل القائمين على هذا التعاون المثمر، ولكافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع المهم، موكداً أن وزارة النقل ستواصل العمل بكل قوة من أجل تطوير مختلف قطاعات النقل في مصر، وفق أحدث المعايير العالمية، وبما يحقق مصالح المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس قطعت شوطاً كبيرًا نحو توطين صناعة الوحدات البحرية والنهرية بالترسانات والشركات التابعة للهيئة، وتعزيز الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية وتأهيل كوادر بشرية للعمل في المجالات الفنية المُختلفة ضمن استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دورها التنموي.

وأوضح رئيس الهيئة أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تعد نموذجاً واعداً للشراكة مع القطاع الخاص والعمل المشترك مع الوزارات المعنية والتكامل مع مؤسسات الدولة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتلبية متطلبات العمل بالموانئ وخدمة مشروعات النقل والسياحة البحرية والنهرية، علاوة على تطلعها لفتح آفاق جديدة للتصدير للخارج تحت شعار صنع في مصر.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن الأتوبيسات النهرية الجاري بناؤها تأتي بتصميم مميز ومُستدام يواكب أحدث تقنيات صناعة الوحدات النهرية الصديقة للبيئة ضمن توجه الدولة المصرية بالالتزام بضوابط ومعايير السلامة البيئية في كافة المشروعات التنموية والخدمية.

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة أن تحديث أسطول الأتوبيسات النهرية العاملة في نطاق القاهرة الكبرى بإدخال وحدات تعمل بالكهرباء يأتي ضمن جهود الدولة للتحول للطاقة النظيفة دعمًا للتنمية المستدامة، كما يعد إضافة جديدة للمنظومة الخدمية، واستجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين بالمحافطة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه للمرة الأولى سيتم استخدام وحدات نهرية للنقل العام تعمل بالطاقة النظيفة (الكهرباء) فى محافظة القاهرة، فى إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن محافظ القاهرة التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وقطاع النقل النهري التابع لوزارة النقل لتعزيز جهود تحديث وتطوير أسطول الأتوبيسات النهرية وفق التكنولوجيا الأحدث عالمياً في خطوة رائدة لتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة واستدامة، فى إطار خطط محافظة القاهرة الطموحة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة فى وسائل النقل العام.

من جهته، أوضح مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن الشركة بدأت العمل الفعلي في تنفيذ بنود التعاقد على بناء وتوريد 5 أتوبيسات نهرية تعمل بالطاقة الكهربائية، لافتا في هذا الصدد إلى بدء تقطيع ألواح الحديد الخاصة بالوحدة الأولى على أن يتبعها العمل تباعاً في الأتوبيسات النهرية الأخرى.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية في مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعة الوحدات البحرية، مؤكدا أن الشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أثمرت عن كيان جديد وهو شركة قناة السويس للقوارب الحديثة لتكون قلعة صناعية مصرية لصناعة وبناء مختلف الوحدات البحرية والنهرية.

وقع التعاقد لواء مهندس عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام في محافظة القاهرة، وممثلاً عن هيئة قناة السويس محمود عبده مصطفى حسن مدير إدارة التموين بالهيئة.