بعد إحتلاله المركز الأخير.. الإسماعيلي في بيان رسمي يرفض الهبوط

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا يرفض فيه الهبوط لدوري المحترفين بعد احتلال المركز الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي :



تبذل اللجنة أقصى جهد من أجل التمسك باستمرار النادي في الدوري الممتاز، ونؤيد تطلع الجماهير وتمسكها بهذا الحق. الذي هو حق أصيل لكل الأندية الجماهيرية المعرضة للهبوط.

لا صحة لأي شائعات أو حملات ممنهجة ومستمرة لا تستهدف إلا هدم هذا النادي العريق.

اللجنة لم ترفض الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة، ولكن وفق ضوابط وشفافية تضمن للنادي كافة حقوقه، وخاصة الرخصة التاريخية التي سيشارك بها النادي، والمسجلة لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي.

نعلم ونعي بكل وضوح أن الرأي النهائي في هذه الأمور مرجعه إلى الجمعية العمومية غير العادية، وهذا حقها الأصيل.

اللجنة مستمرة في عملها من أجل النادي والحفاظ على مقدراته، يدا بيد مع كل الداعمين والمحبين حتى يصدر قرار بإقالتها أو الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وسيظل النادي الإسماعيلي، بإذن الله، باقيًا ما بقي المخلصون

