محافظ الغربية يتابع جهود هيئة سلامة الغذاء: ضبط 10 أطنان مخللات داخل مصنع غير مرخص

واصلت محافظة الغربية جهودها بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال حملات تفتيشية مكثفة تستهدف إحكام الرقابة على الأغذية ومواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

وأسفرت الحملة التي نُفذت تحت إشراف المهندسة حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات، حيث تم التحفظ على 10 أطنان من المخللات بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لعملية التصنيع والتخزين، ووجود بيئة إنتاج غير مطابقة للمعايير المعتمدة بما يهدد سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

تحرك تنفيذي عاجل

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم السماح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.