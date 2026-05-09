الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستشفى طنطا العام ينجح في تشغيل خدمة القسطرة الطرفية وإجراء أولى الحالات .. صور

الغربية أحمد علي

أعلنت مستشفى طنطا العام عن بدء تشغيل خدمة القسطرة الطرفية ، كإضافة جديدة للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، بما يسهم في توفير أحدث التدخلات العلاجية لمرضى الأوعية الدموية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الخدمات الصحية والقضاء على قوائم الانتظار. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبدعم من الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم مدير الإدارة المركزية للشئون العلاجية بوزارة الصحة.

أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم إجراء أولى حالات القسطرة الطرفية بنجاح لمريض يبلغ من العمر 68 عامًا، كان يعاني من قصور بالدورة الدموية الشريانية الطرفية، حيث جرى إجراء إعادة تروية للشرايين الطرفية باستخدام القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى تدخل جراحي ، كما تم إجراء حالة أخرى لمريضة تبلغ من العمر 69 عامًا وتعاني من قصور بالدورة الدموية الشريانية الطرفية،

وقالت الدكتوره فاطمة عبد المنعم وكيل المديرية أُجريت التدخلات الطبية تحت إشراف الدكتور محمود عوض مدير مستشفي طنطا العام والفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والذي ضم الدكتور خالد وهيب رئيس القسم، والأطباء المقيمين الدكتورة ساندي محمد، والدكتور محمد الشرقاوي ، والدكتور محمد سلام، وذلك تحت الإشراف الطبي للأستاذ الدكتور أحمد سامح العشرة استشاري جراحة الأوعية الدموية ،  والدكتورة أمنية الجندي مسئول قوائم الانتظار بالمديرية.

وأكدت الدكتوره مروة عبد الفتاح مدير عام الطب العلاجي ، أن تشغيل خدمة القسطرة الطرفية يمثل خطوة جديدة نحو دعم وتطوير منظومة جراحة الأوعية الدموية داخل المستشفى، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة وتقليل فترات الانتظار، تنفيذًا لرؤية وزارة الصحة والسكان في الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

طريقة عمل تورتة الفروت روج
