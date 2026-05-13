بالصور

انطلاق 318 حاجاً بأولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الشرقية

حجاج
حجاج
محمد الطحاوي

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية علي إنطلاق أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة لموسم حج ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، والمتجهة إلى المدينة المنورة بالأراضي السعودية لأداء فريضة الحج والذي يضم المستوى الثالث بإجمالي (٣١٨) حاجًا تحت إشراف( ٧) مشرفين، لافتاً إلى أن المستوى الثاني يضم ١٣٥ حاجًا تحت إشراف ٣ مشرفين، ومن المقرر سفرهم يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة أوضاع الحجاج وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، تزامناً مع بدء موسم الحج لهذا العام.

وجّه المحافظ مسؤولي مديرية التضامن الإجتماعي، والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأحوال الحجاج طوال رحلتهم لأداء مناسك الحج بدءاً من مغادرتهم أرض الوطن وطوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة حتي عودتهم إلى البلاد، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مع توفير كافة سُبل الراحة والرعاية اللازمة لهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل أول أمس، حجاج ومشرفي حج الجمعيات الأهلية، حيث تم توزيع مستلزمات الحج والتأشيرات عليهم، إلى جانب تقديم عدد من الوصايا الدينية من قبل وكيل وزارة الأوقاف ورئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، فضلاً عن بعض تقديم بعض الإرشادات التوعوية الخاصة بالإجراءات التنظيمية والصحية الواجب اتباعها خلال أداء المناسك، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وسهولة تنقلهم داخل الأراضي المقدسة.

اختتم المحافظ تصريحاته بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنباً مغفوراً، وأن يوفقهم الله في أداء المناسك على الوجه الأكمل، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصر وأهلها في الأراضي المقدسة، ولمّ شمل الأمة الإسلامية ، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

وفي مشهد إنساني مؤثر، اختلطت مشاعر الفرحة والدموع خلال توديع الحجاج لأسرهم، فرحًا بتوجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وحزنًا على فراق الأبناء وذويهم، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية واعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة،والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لحرصهم على توفير كافة التيسيرات والرعاية اللازمة لتسهيل إجراءات السفر وتقديم كافة أوجه الدعم للحجاج.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م بلغ ١٣٢٧ مواطنًا، وأسفرت القرعة عن فوز ٤٥٣ حاجًا من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى اختيار ١٠ مشرفين للإشراف على البعثة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة التي تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص.

