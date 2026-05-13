قرقاش: أولوية الإمارات وقناعتها الراسخة ستبقى دائما في تغليب الحلول السياسية
الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال غدا
هند الضاوي: أمريكا لم تحقق أهدافها المعلنة من الحرب على إيران
أحمد موسى: تطوير منظومة الدعم يمنح المواطن حرية أكبر ويضمن وصوله لمستحقيه
هند الضاوي: ترقيات استثنائية داخل الجيش الأمريكي تثير تساؤلات حول حرب إيران
أسامة كمال: تحرك مصري واضح وصريح يؤكد أهمية التعاون المائي مع أوغندا
حسين عبد اللطيف: افتقدنا التوفيق أمام إثيوبيا.. ونسعى للفوز أمام تونس
«شوبير» يفتح النار: مفيش أندية فوق القانون .. ويستشهد بالدوري السعودي كنموذج للاحتراف
الونش: الزمالك على قلب رجل واحد وهدفنا التتويج بالكونفدرالية
زيلينسكي: أضرار جسيمة طالت جميع أنحاء أوكرانيا خلال يوم واحد
عضو الحزب الجمهوري: ترامب في موقف ضعف أمام الصين بسبب حرب إيران
أفضل 5 سيارات أمريكية في النصف الأول من عام 2026 | تعرف عليها
توك شو

أحمد موسى: تطوير منظومة الدعم يمنح المواطن حرية أكبر ويضمن وصوله لمستحقيه

قال الإعلامي أحمد موسى إن تطوير منظومة الدعم لا يهدف إلى التضييق على المواطنين أو تحميلهم أعباء جديدة، وإنما يسعى إلى منح الأسر مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية، بما يحقق استفادة حقيقية للمستحقين للدعم.

مستقبل منظومة الدعم

واستعرض موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن مستقبل منظومة الدعم، موضحًا أن ملايين المواطنين ما زالوا يستفيدون من الدعم الحالي؛ بما يعكس استمرار الدولة في أداء دورها الاجتماعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية.

تطوير مستقبلي لمنظومة الدعم

وأشار إلى أن الدولة حريصة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكدًا أن أي تطوير مستقبلي لمنظومة الدعم يستهدف منح المواطن حرية ومرونة أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاته، بدلًا من التقيد بسلع محددة فقط مثل الزيت والسكر والسمن.


وأوضح أحمد موسى أن الفكرة الأساسية تقوم على إتاحة خيارات متعددة أمام المواطن، بحيث يختار ما يناسبه هو وأسرته، مؤكدًا أن ذلك يمثل دعمًا للمواطن وليس تضييقًا عليه، لأنه يمنحه فرصة أفضل لتحديد أولوياته واحتياجات منزله بشكل أكثر مرونة.
 

إحكام الرقابة على المنظومة

وأضاف أن وزير التموين شدد على أن الدولة تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب منع تسرب الدعم لغير المستحقين، من خلال إحكام الرقابة على المنظومة وتقليل فرص التلاعب أو الاتجار في السلع المدعمة.


وأكد موسى أن الدولة تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هناك حالات كانت تحصل على الدعم رغم امتلاكها إمكانيات مادية كبيرة، وهو ما اعتبره إهدارًا لحقوق المواطنين المستحقين فعلًا للدعم.
 

حقوق الفئات الأكثر احتياجًا

وقال إن الحكومة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؛ من خلال ضمان وصول الدعم إلى المواطن البسيط الذي يحتاجه بالفعل، بدلًا من استفادة غير المستحقين منه، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يمثل خطوة نحو تحسين كفاءة الدعم والحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

