إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على صحراوي قنا

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية بصحراوى قنا الغربى، أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية أمام قرية الطويرات.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.