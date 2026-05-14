شبانة: الأهلي يجهز ملفًا قانونيًا ضد وكيل إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة النادي الأهلي تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد آدم وطني، وكيل إمام عاشور، خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "يا إمام، والدك أولى بإدارة الأمور من الوكيل، مثلما يحدث مع والد أحمد سيد زيزو وشقيق حسين الشحات".

وأضاف: "وفقًا للوائح، يمكن أن يكون الوكيل من أقارب الدرجة الأولى، أو محاميًا دوليًا، أو وكيلًا معتمدًا من الاتحاد".

وتابع: "الأهلي ترك آدم وطني يتحدث في وسائل الإعلام دون رد، رغم حالة الجدل المثارة خلال الفترة الأخيرة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "إدارة الأهلي تُجهز حاليًا ملفًا داخل الإدارة القانونية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد آدم وطني".