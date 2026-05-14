موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" عن شهر مايو 2026 بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجراءات واستعدادات صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر مايو 2026 لـ4.7 مليون أسرة، حيث تبدأ عملية الصرف 15 مايو الجارى.

ويبدأ المستفيدون صرف المساعدات من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

كما يتم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لمتابعة سير عمليات الصرف.