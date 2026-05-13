فيديو.. الموقع الرئاسي يوثق زيارتي الرئيس السيسي إلى كينيا وأوغندا

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو زيارة ومغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل من جمهوريتي كينيا، وأوغندا .

وشارك الرئيس السيسي، في أعمال قمة إفريقيا - فرنسا في العاصمة الكينية نيروبي، وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة والمسئولين الدوليين، وكذلك إلى جمهورية أوغندا، حيث عقد سيادته مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندي.

بيان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا



كما صدر بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

إلى جمهورية أوغندا.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله إلى أرض الوطن مساء اليوم الأربعاء، بعد الزيارتين.