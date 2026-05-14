بمعرض بكين.. جائزة عالمية لشيري ‏وإشادة دولية بالجودة والابتكار

حظيت شيري بإشادة دولية واسعة خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات ومؤتمر شيري العالمي للأعمال، بعدما حصل ين تونج يوه، رئيس مجلس إدارة الشركة، على جائزة "قائد الابتكار في الجودة" ضمن جوائز "الابتكار المنضبط في صناعة السيارات"، تقديرًا لدوره في تطوير صناعة السيارات الصينية ورفع معايير الجودة والابتكار.

وجاء التكريم بحضور وفد دولي يضم ممثلين عن كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في جودة صناعة السيارات، حيث أشاد الخبراء بالتطور الكبير الذي حققته شيري في مجالات التكنولوجيا الحديثة والسلامة والاعتمادية، مؤكدين أن الشركة أصبحت نموذج بارز للنمو القائم على الجودة والابتكار.

واعتمدت شيري خلال السنوات الأخيرة على استراتيجية ترتكز على تطوير تقنيات السيارات الكهربائية والطاقة الجديدة، إلى جانب التوسع في أنظمة القيادة الذكية والمقصورات التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة المنتجات ورفع مستويات الأمان.

كما نجحت الشركة في توسيع انتشارها داخل أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم، وحققت نمو ملحوظ في الأسواق الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، ما عزز من مكانة السيارات الصينية عالميا وزاد من ثقة الأسواق الدولية في جودة منتجاتها.

ويعكس هذا التكريم التحول الكبير الذي تشهده صناعة السيارات الصينية، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، ولكن أيضا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والجودة، في وقت تواصل فيه شيري تعزيز حضورها العالمي باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الصاعدة في قطاع السيارات.