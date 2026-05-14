قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك
كان مفقودا في كاب درعة.. العثور على جثة جندي أمريكي ثان بالمغرب
تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026
أعمال مستحبة في يوم عرفة.. أفضل الطاعات والأدعية لنيل المغفرة والرحمة
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة
عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها
أريد فقط أن أعيش.. صرخة طفل مصاب بضمور العضلات تتحول إلى رسالة إنسانية
15 بندا.. خطة دولية لنزع سلاح حماس ونقل السلطة في غزة
بدايات متواضعة وحلم كروي.. تفاصيل جديدة من رحلة توأم الكرة المصرية
رواشين جدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة خليجي 27
نهائي الكونفدرالية.. خوان بيزيرا يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك
رغم نفي أبو ظبي.. عراقجي يهاجم الإمارات على زيارة نتنياهو المزعومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

15 بندا.. خطة دولية لنزع سلاح حماس ونقل السلطة في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
القسم الخارجي

كشف الممثل الأعلى لما يُعرف بـ“مجلس السلام” في غزة نيكولاي ميلادونوف عن ملامح خطة دولية قيد النقاش تتضمن 15 بنداً تهدف إلى نقل السلطة في قطاع غزة من حركة حماس، مع التركيز على نزع سلاح الحركة دون إنهاء دورها السياسي بشكل كامل.

وأوضح ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي أعقب فعالية نظمتها جمعية السلام الفرنسية في القدس، أن هناك “نسختين من خريطة الطريق” تخضعان حالياً للمناقشة بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن المقترحات المطروحة تتعامل مع مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وقال المسؤول الدولي إن الخطة تتيح لحركة حماس إمكانية الاستمرار ككيان سياسي في حال التزمت بمسار السلام ونبذت العمل العسكري، مضيفاً أن بعض عناصر الحركة الذين لا يرغبون في المشاركة بالعملية السياسية قد يُمنحون “ممرات آمنة” إلى دول ثالثة.

وشدد ملادينوف على أن مسألة نزع سلاح الحركة “غير قابلة للتفاوض”، معتبراً أن أي ترتيبات مستقبلية في القطاع يجب أن تستند إلى إنهاء النشاط العسكري للفصائل المسلحة، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية وإعادة إعمار واسعة.

وأشار إلى أن خطط إعادة إعمار قطاع غزة وصلت إلى مراحل متقدمة من الإعداد، لكنه حذر من أن إزالة الدمار الهائل والأنقاض ستحتاج إلى سنوات طويلة، وربما “جيلاً كاملاً من العمل”، في ظل حجم الأضرار التي خلفتها الحرب الأخيرة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار القائم حالياً لا يزال صامداً رغم ما وصفه بـ“الانتهاكات اليومية”، مؤكداً أن الوضع الميداني لا يزال هشاً وبعيداً عن الاستقرار الكامل.

كما أوضح أن الخطة الدولية المطروحة تستند إلى قرار لمجلس الأمن يتضمن مساراً متعدد المراحل لإعادة ترتيب الوضع السياسي والأمني في غزة، بما يشمل انتقال السلطة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات فلسطينية مستقبلية.

وأكد ملادينوف أن حماس يمكنها، في حال التخلي عن جناحها العسكري، المشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية كحزب مدني يخوض الانتخابات ضمن النظام السياسي الفلسطيني.

وكان المسؤول الدولي قد أعرب في تصريحات سابقة خلال زيارة إلى بروكسل عن “تفاؤل حذر” بإمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن ملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن المحادثات التي جرت مع حماس خلال الأسابيع الماضية كانت “جدية لكنها معقدة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية لرسم ملامح المرحلة المقبلة في غزة، وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل إدارة القطاع وآليات إعادة الإعمار وضمانات الأمن والاستقرار.

وتشير تقارير إلى أن الخطة التي طُرحت بدعم أمريكي ودولي تتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من القطاع، بالتزامن مع بدء مشاريع الإعمار، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء النشاط العسكري للفصائل المسلحة داخل غزة.

مجلس السلام غزة نيكولاي ميلادونوف حركة حماس سلاح الحركة القدس خريطة الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

زكي عبدالفتاح

خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الدفاع السعودي

وزير الدفاع السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني جهود خفض التصعيد في المنطقة

أرشيفية

اتصالات خليجية مكثفة.. رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك

الفيوم

الفيوم: إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف لشروط الترخيص بحي شرق

بالصور

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد