إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميا أسعار الكهرباء الجديدة للمشتركين على الجهد العالي والفائق.

وتضمن الإعلان التعريفة المطبقة على مترو أنفاق القاهرة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكشف الجهاز عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء للجهد العالي والفائق مقارنة بآخر زيادة تم إقرارها منتصف عام 2024.

أسعار الكهرباء على الجهد الفائق

أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أسعار بيع الكهرباء لاستخدامات الطاقة على الجهد الفائق بقدرات تتراوح بين 132 و220 كيلوفولت جاءت كالآتي:

مترو أنفاق القاهرة وباقي المشتركين

زادت أسعار التعريفة الخاصة بمترو الأنفاق الي 189 قرشًا/كيلووات ساعة، مقارنة بالسعر السابق 160 قرشًا حيث وصلت قيمة الزيادة إلى 29 قرشًا.

أما كيما فقد جاءت التعريفة الجديدة لها 189 قرشًا/كيلووات ساعة، في مقابل 160 قرشًا سابقا، ووصلت قيمة الزيادة إلى 29 قرشًا.



أما شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل فالسعر الجديد 184 قرشًا/كيلووات ساعة، والسعر السابق160 قرشًا، حيث وصلت قيمة الزيادة الي 24 قرشًا، بنسبة 15%.



أسعار الكهرباء على الجهد العالي

فيما يتعلق باستخدامات الطاقة على الجهد العالي بقدرات تتراوح بين 33 و66 كيلوفولت، جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

مترو أنفاق القاهرة

وصل سعرالتعريفة 205 قروش/كيلووات ساعة مقارنة بـ174 قرشًا.

بزيادة قدرها 31 قرشًا

شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل



وصل السعر الجديدالي 200 قرش/كيلووات ساعة.

مقارنة بالسعر السابق 174 قرشًا.

بزيادة قدرها 26 قرشًا.

ونسبة الزيادة وصلت إلى 14.9%.

باقي المشتركين على الجهد العالي

السعر الجديد: 205 قروش/كيلووات ساعة.

مقارنة بالسعر السابق وهو 174 قرشًابزيادة قدرها 31 قرشًا ووصلت نسبتها الي 17.8%.

أسعار الكهرباء لشركات مياه الشرب

كما ارتفعت أسعار الكهرباء الخاصة بالري إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا بنسبة زيادة 99%، فيما زادت تعريفة شركات المياه إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا .