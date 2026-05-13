ورطوه مع أبوه وأخوه.. كروان مشاكل يدفع ثمن الصحوبية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، حبس صديقي كروان مشاكل بتهمة التعدي على والده في منطقة حدائق القبة بالقاهرة وذلك 4 أيام علي على ذمة التحقيقات .



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على اثنين من أصدقاء البلوجر كروان مشاكل، على خلفية اتهامهما بالتعدي على شقيقه داخل منزله بمنطقة حدائق القبة، بسبب اعتراضه على تواجدهم في منزله، حيث أسفر عن إصابته في يده.

بلاغ لمديرية أمن القاهرة

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين شقيق التيك توك كروان مشاكل، وبين شخصين آخرين تربطهما علاقة صداقة بشقيقه، لخلاف بينهم.

تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

شقيق كروان مشاكل

وفى سياق متصل كان شقيق كروان مشاكل، قد كشف تفاصيل الواقعة فى مقطع فيديو بثه عبر موقع فيسبوك، مؤكدًا أن شقيقه حضر إلى منزل الأسرة برفقة عدد كبير من الأشخاص قبل أن تنشب مشاجرة بينه وبين والده وشقيقه الأكبر بسبب خلافات أسرية.

وأضاف أن المشادة تطورت إلى حالة من التعدى المتبادل داخل المنزل، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية للسيطرة على الموقف وضبط المتهمين فيما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة للوقوف على تفاصيلها كاملة

واقعة سابقة

وفي واقعة سابقة كانت النيابة المختصة قد أخلت سبيل “كروان مشاكل” بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالدعوة إلى حفل دون الحصول على التصاريح اللازمة.

كما سبق وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن دعوة لحضور حفل داخل أحد الكافيهات بمدينة نصر دون ترخيص، حيث تبين قيامه بتنظيم الفعالية بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، قبل أن يتم ضبطه ومالكة الكافيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق المكان.