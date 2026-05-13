مفاجأة في سعر كرتونة البيض.. هل تنخفض لـ70 جنيها قريبا؟

انخفضت أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية حيث يتراوح سعر الكرتونة من 95 لـ 100 جنيه بالمزرعة بعدما وصلت الى 140 جنيهًا ، وهناك توقعات حول وصولها إلى 70 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن حقيقة انخفاض أسعار كرتونة البيض خلال الفترة المقبلة ، نافيًا ما يتردد حول وصول سعر الكرتونة إلى 70 جنيهًا في الوقت الحالي، موضحًا أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وأن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في الإنتاج بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار إلى مستويات أقل من التكلفة في بعض الأحيان.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن سعر كرتونة البيض كان قد وصل العام الماضي إلى نحو 155 جنيهًا داخل المزارع، بينما انخفض هذا العام إلى ما بين 90 و95 جنيهًا، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على المربين، محذرًا من أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يؤدي إلى خروج بعض المنتجين من المنظومة، بما يهدد توازن السوق على المدى المتوسط.

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن انخفاض الأسعار أدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك، حيث اتجه المواطنون لشراء كميات أكبر، وهو ما ساهم في تحريك الأسعار نسبيًا، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك أمر ضروري لاستمرار الإنتاج وعدم حدوث أزمات مستقبلية.



أسعار الدواجن والكتاكيت

كما أشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن والكتاكيت تتغير بشكل طبيعي وفقًا لحجم المعروض والطلب، نافيًا وجود أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج هذا العام سواء في الدواجن أو البيض ساهمت في استقرار السوق رغم التذبذبات.

تصدير البيض

وفي سياق متصل، شدد على أهمية التوسع في التصدير، موضحًا أن الكميات المصدرة حاليًا لا تتجاوز 1% من الإنتاج، وهو ما لا يؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية، مطالبًا بوجود تعاقدات تصديرية مستدامة لزيادة الإنتاج وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأكد على أن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للتحول إلى مركز إقليمي للتصدير خلال فترة قصيرة.