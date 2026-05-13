6 علامات تحذيرية لحصوات الكلى .. متى يتحوّل الألم إلى خطر يُهدّد صحتك؟
اقتصاد

قفزة مفاجئة في أسعار البيض بالاسواق

آية الجارحي

اتفع سعر البيض في الاسواق، حيث زاد سعر كرتونه البيض  بنحو 10 جنيهات تقريبا بعد موجه قوية من الهبوط

وقفزت أسعار البيض في الأسواق، حيث صعد سعر كرتونة البيض إلى مستوى الـ 110 جنيهات.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر البيض في المزارع والاسواق ضمن نشرته الخدمية.

وتتجه مصر إلى تصدير بيض المائدة إلى 3 دول بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه .

وكانت أسعار البيض قد وصلت الشهر الماضي إلى 130 و135 جنيها للطبق الواحد.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 105  و115 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 13-5-2026، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية على مدار شهر تقريبا

 تراجعت أسعار الدواجن دون مستوى الـ 100 جنيه في الكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق  ارتفاعات متتالية  حيث صعد سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت للـ 85.

 شهدت أسعار الدواجن المزارع والأسواق، انخفاضا حيث هبطت سعر الكيلو اليوم بنحو 5 جنيهات.

أسعار الدواجن في مصر  

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت قد شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعه نحو 24 جنيها ثم انخفضت بنحو11 جنيها.

ويشهد سعر الدواجن حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بشكل قوي، بفعل الأعياد وزيادة الطلب.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الابرعاء ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 85 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 95 و97  جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 85 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و97 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80و85 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 98 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 108و110 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 17 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 100 و 105 جنيهات.

سعر البانيه: بين 230 و240 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 145 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و65جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

