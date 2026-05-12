الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تحركات مفاجئة للدولار.. تراجع محدود مع استمرار التداول فوق 53 جنيها

آية الجارحي

تماسك سعر صرف الدولار في 4 بنوك ختام تعاملات اليوم الثلاثاء فوق مستوى الـ 53 جنيها، على الرغم من تراجعه في بنوك أخرى دون هذا المستوى .

 وكان قد فقد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه جزء من مكاسبه اليوم بختام التعاملات، حيث تراجع في عدد من البنوك بمتوسط من 10 إلى 14 قرشا، بعد ارتفاع بمتوسط 25 إلى 35 قرشا خلال منتصف التعاملات.

 وقد بنك سعر نكست أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

 أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12-5-2026 بختام التعاملات، ضمن نشرته الخدمية .

 سعر الدولار في المصرف العربي 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.98 جنيه للشراء و53.08 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.95 جنيه للشراء و53.05 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.89 جنيه للشراء 52.97 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

 سعر صرف الدولار في بنك مصر 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في بنك فيصل 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.86 جنيه للشراء و52.96 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك البركة 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

محافظ بورسعيد يتفقد نادي الحرية لذوي الهمم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

محافظ بورسعيد يقرر صرف 100 ألف جنيه دعمًا لنادي الحرية لذوي الهمم

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال التطوير الشاملة بمنطقتي عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز

رفع كفاءة 88 عمارة سكنية وتطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري بزهور بورسعيد

محافظ كفر الشيخ يبحث التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي | صور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

