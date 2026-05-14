وزارة السياحة والآثار تشارك في قافلة سياحية ترويجية بدول البلطيق | صور

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في القافلة السياحية TTR 2026، التي أُقيمت فعالياتها في عواصم دول البلطيق «ليتوانيا – لاتفيا – إستونيا»، ونظمتها شركة B2B Baltic Travel المتخصصة في السوق السياحي بهذه الدول، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع السياحي المهني.

واستهلت القافلة فعالياتها بمدينة فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، بمشاركة 60 ممثلًا عن شركات السياحة ومنظمي الرحلات، ثم توجهت إلى ريجا، عاصمة لاتفيا، بمشاركة أكثر من 100 متخصص، واختتمت فعالياتها في تالين، عاصمة إستونيا، بمشاركة أكثر من 50 ممثلًا.

وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لأسواق دول البلطيق، باعتبارها من الأسواق الواعدة التي تشهد نموًا ملحوظًا في معدلات الطلب على المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن المشاركة في هذه القافلة الترويجية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتعزيز التواجد المصري بها، من خلال إبراز ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع فريد في المنتجات السياحية القادرة على تلبية اهتمامات مختلف أنماط السائحين على مدار العام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة تستهدف الترويج للتنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصري، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية من هذه الأسواق الواعدة، والتي يتجاوز حجم التدفقات السياحية منها إلى مصر 300 ألف سائح سنويًا.

وأشار إلى تزايد اهتمام السائحين من دول البلطيق بالمنتجات السياحية المتخصصة، خاصة سياحة الجولف والسياحة الثقافية، إلى جانب المنتجات السياحية الأخرى، لافتًا إلى أن هذه الأسواق تشهد حاليًا استمرارية في تدفق الحركة السياحية على مدار العام، بعد أن كانت تتركز في موسم الشتاء فقط.

وأضاف أن دول البلطيق تكتسب أهمية متزايدة في ضوء المتغيرات العالمية، وهو ما يدفع الهيئة إلى تكثيف جهودها لدعم التعاون مع منظمي الرحلات، وتعزيز الحركة السياحية الوافدة منها.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الدكتور محمد الشربيني، مسؤول أسواق دول البلطيق بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، عددًا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات، تم خلالها استعراض مؤشرات الأداء للموسم الشتوي الماضي، ومناقشة خطط التشغيل الصيفي، وبحث إمكانية تنظيم رحلات إلى منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب تعزيز التعاون للترويج لمنتجات سياحية متميزة، لا سيما سياحة الجولف وسياحة الغوص.

يُذكر أن شركة B2B Baltic Travel تُعد من الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات المهنية السياحية بدول البلطيق، وترتبط بعلاقات وثيقة مع شركاء القطاع، كما تقدم خدمات تنظيم القوافل وورش العمل والرحلات التعريفية والترويج المشترك.

