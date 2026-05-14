قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
نور وصرخة مؤجلة على "النهار" في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تشارك في قافلة سياحية ترويجية بدول البلطيق | صور

جناح مصر
جناح مصر
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في القافلة السياحية TTR 2026، التي أُقيمت فعالياتها في عواصم دول البلطيق «ليتوانيا – لاتفيا – إستونيا»، ونظمتها شركة B2B Baltic Travel المتخصصة في السوق السياحي بهذه الدول، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع السياحي المهني.

60 ممثلاً عن شركات السياحة ومنظمي الرحلات

واستهلت القافلة فعالياتها بمدينة فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، بمشاركة 60 ممثلًا عن شركات السياحة ومنظمي الرحلات، ثم توجهت إلى ريجا، عاصمة لاتفيا، بمشاركة أكثر من 100 متخصص، واختتمت فعالياتها في تالين، عاصمة إستونيا، بمشاركة أكثر من 50 ممثلًا.

وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لأسواق دول البلطيق، باعتبارها من الأسواق الواعدة التي تشهد نموًا ملحوظًا في معدلات الطلب على المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن المشاركة في هذه القافلة الترويجية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتعزيز التواجد المصري بها، من خلال إبراز ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع فريد في المنتجات السياحية القادرة على تلبية اهتمامات مختلف أنماط السائحين على مدار العام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة تستهدف الترويج للتنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصري، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية من هذه الأسواق الواعدة، والتي يتجاوز حجم التدفقات السياحية منها إلى مصر 300 ألف سائح سنويًا.

وأشار إلى تزايد اهتمام السائحين من دول البلطيق بالمنتجات السياحية المتخصصة، خاصة سياحة الجولف والسياحة الثقافية، إلى جانب المنتجات السياحية الأخرى، لافتًا إلى أن هذه الأسواق تشهد حاليًا استمرارية في تدفق الحركة السياحية على مدار العام، بعد أن كانت تتركز في موسم الشتاء فقط.

وأضاف أن دول البلطيق تكتسب أهمية متزايدة في ضوء المتغيرات العالمية، وهو ما يدفع الهيئة إلى تكثيف جهودها لدعم التعاون مع منظمي الرحلات، وتعزيز الحركة السياحية الوافدة منها.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الدكتور محمد الشربيني، مسؤول أسواق دول البلطيق بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، عددًا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات، تم خلالها استعراض مؤشرات الأداء للموسم الشتوي الماضي، ومناقشة خطط التشغيل الصيفي، وبحث إمكانية تنظيم رحلات إلى منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب تعزيز التعاون للترويج لمنتجات سياحية متميزة، لا سيما سياحة الجولف وسياحة الغوص.

يُذكر أن شركة B2B Baltic Travel تُعد من الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات المهنية السياحية بدول البلطيق، وترتبط بعلاقات وثيقة مع شركاء القطاع، كما تقدم خدمات تنظيم القوافل وورش العمل والرحلات التعريفية والترويج المشترك.

وزارة السياحة والآثار جناح مصر السياحي مصر سياحة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

تعاون بين الإنتاج الحربي والاستثمار لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي

دعم التنمية بالمحافظات .. تعاون بين الإنتاج الحربي والاستثمار لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي

جانب من المؤتمر

استاذ أمراض صدرية يكشف عن أدوات مساعدة للإقلاع عن التدخين

أرشيفية

النقابة العامة: حبس المتهم بالاعتداء على طبيبة وسرقة هاتفها 6 أشهر

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد