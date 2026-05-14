رئيس مجلس الوزراء يكرم الطلاب المتميزين الحاصلين على الرخص الدولية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية صندوق تطوير التعليم لتكريم أوائل الطلاب الحاصلين على الرخصة الدولية، وذلك في إطار دعم الدولة لجهود تأهيل الشباب بالمهارات الرقمية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وخلال الاحتفالية، قام رئيس الوزراء بتكريم عدد من المتميزين من الحاصلين على الرخص الدولية، بما في ذلك عدد من الطلاب من ذوي الهمم، إلى جانب تكريم الأكاديميات المساهمة في تنفيذ برامج التدريب الرقمي، وشركاء النجاح في المبادرات التعليمية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب التكنولوجي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الشابة وتأهيلها للحصول على فرص عمل محلية ودولية.

وأكدت الفعالية أهمية التوسع في مبادرات منح الرخص الدولية، باعتبارها أحد الأدوات الداعمة لبناء قدرات الشباب وتزويدهم بمهارات معتمدة دوليًا، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول الرقمي.