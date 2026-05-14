إنقاذ 15صغيرا .. ضبط المتهمين باستغلال الأحداث في التسول وبيع السلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجلين و8 سيدات، لـ6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وعُثر برفقتهم على 15 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر التوصل إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.