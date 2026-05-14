إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الاولى من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في الحادي عشر من أيام المرحلة الأولى من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ١٨ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٤٠٠ متراً و ٢٧ فدان و ٨ قيراطاً و ١٨ سهما ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ١٣ حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري- اوقاف - سكة حديد»، بمساحة ٤٠٠ متراً و ٢٧ فداناً و ٦ قيراطاً و ١٦ سهماً ، بمراكز (الزقازيق - أبو حماد - فاقوس) وإزالة ٥ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٢ قيراطاً و سهمين بمراكز ( بلبيس - ابو حماد )

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.