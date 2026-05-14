قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة مصر في اجتماعات البريكس تعزز توسيع الشراكات الاقتصادية
مدرب نيوزيلندا: المنافسة صعبة في كأس العالم 2026.. ونحن الأقل تصنيفًا في البطولة
مواصفات القلب المتضرع إلى الله.. علي جمعة يوضحها
صالح جمعة : كـ أهلاوي متمناش الزمالك يكسب الكونفدرالية ومش هشجعه
بعد إحتلاله المركز الأخير.. الإسماعيلي في بيان رسمي يرفض الهبوط
ضمن الوفد الأمريكي لبكين.. ماسك يصحب ابنه في زيارته إلى الصين
اعرف هتدفع كام .. أسعار الكهرباء الجديدة 2026 بعد الزيادة
محمود عباس: الاحتلال دمّر 85% من قطاع غزة.. ويدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة عملها
تشييع جثمان طبيبة لحقت بشقيقتها بعد شهرين من حادث المنوفية
أنباء عن اعتداء طالب إعدادية على تلميذة في سوهاج.. ومدرستها: إدعاءات بلا مصادر موثوقة
7 ثواني وفرصة أخيرة.. دوريات تنتظر جولة الحسم| النصر والزمالك والجانرز الأبرز
مصر والبرازيل تبحثان إنشاء مركز لوجستي لصوامع الغلال بقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: اقتصادية قناة السويس توفر فرصاً واعدة للاستثمارات الهندية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٤ مايو، مع د. سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، مؤكداً اعتزام مصر المضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تم تدشينها عام ٢٠٢٣، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وثمّن الوزير عبد العاطي نتائج الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، التي عُقدت في نيودلهي في أكتوبر ٢٠٢٥، وما عكسته من تقارب في الرؤى إزاء عدد من القضايا الدولية، وحرص مشترك على تعزيز التعاون جنوب–جنوب، مؤكداً أهمية البناء على مخرجاتها خلال المرحلة المقبلة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وانتظام انعقاد آليات التشاور، مشيراً إلى انعقاد الجولة الرابعة عشرة من المشاورات السياسية بالقاهرة في فبراير ٢٠٢٦، والتطلع لعقد الجولة الخامسة من مشاورات مكافحة الإرهاب في نيودلهي خلال مايو الجاري.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية ترجمة نتائج هذه اللقاءات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مستعرضا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦، بما في ذلك تطبيق سياسات نقدية مرنة ونظام سعر صرف مرن، بما أسهم في تحسين أداء الاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار. 

كما تناول فرص التعاون في توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، مثل تصنيع مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشجعاً الشركات الهندية على التوسع في استثماراتها في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما توفره من حوافز تنافسية وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والشراكة الدفاعية، والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وفي إطار التعاون متعدد الأطراف، جدد الوزير عبد العاطي التهنئة للهند بمناسبة توليها رئاسة تجمع البريكس لعام ٢٠٢٦، مؤكداً الحرص على دعم نجاح الرئاسة الهندية بما يعزز مصالح دول الجنوب العالمي.

وفيما يخص تطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أهمية دعم جهود إعادة الإعمار، والتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما استعرض الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، إلى جانب الجهود المبذولة لخفض التصعيد ودعم الحلول السياسية للأزمات القائمة.

ومن جانبه، د. جايشانكار حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي سوبرامانيام جايشانكار اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس نيودلهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس الصيني

الرئيس الصيني: زيارة ترامب تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين

ترامب

ترامب: أدعو الرئيس الصيني إلى زيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر

جانب من الحلقة

خبير: التنسيق مع أوغندا بديل استراتيجي مهم لضمان الأمن المائي المصري

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد