أخبار العالم

ضمن الوفد الأمريكي لبكين.. ماسك يصحب ابنه في زيارته إلى الصين

إيلون ماسك وإبنه خلال زيارته للصين
محمود نوفل

أثار رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك الأنظار خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين ضمن وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور البلاد لمدة يومين حيث إلتقط عبر هاتفه الخاص صورا للعاصمة الصينية بكين.

كما اصطحب الملياردير إيلون ماسك ابنه معه خلال زيارة الوفد الأمريكي إلى الصين.
 وضم الوفد الامريكي وفدا ضخما يضم 17 من كبار التنفيذيين الأمريكيين للقاء نظيره الصيني في  أول زيارة رئاسية أمريكية إلى الصين منذ سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين، مساء الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن الحرب مع إيران والتجارة ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

ورافق ترامب في الرحلة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ضمن وفد كبير جاء معه للصين.

وعند هبوط طائرة ترامب، قدم الجانب الصيني عرضا بالأعلام والأهازيج، التي نفذها عدد من الفتيات الصينيات، على جوانب مسار الممشى إلى السيارة التي أقلت الرئيس.

وتُعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ نوفمبر 2017.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف مباحثاته مع الرئيس الصيني اليوم بأنها إيجابية وبناءة ، مشيرا إلى أن العلاقات مع الصين تنمو منذ تأسيس الولايات المتحدة إلى اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها له نظيره الصيني : لدينا فرصة لإيجاد مستقبل يسوده تعاون وازدهار أكبر مع الصين.

كما دعا ترامب الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل.

ومن جانبه ، ذكر الرئيس الصيني  شي جين بينغ أن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى بيكين تاريخية ، مشيرا إلى أن  نهضة الصين وشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.

وذكر الرئيس الصيني، أن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة ، داعيا إلى أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تصبحا شريكتين لا خصمين.

