الحرس الثوري : سمحنا لـ30 سفينة بعبور مضيق هرمز منذ ليلة أمس

نقل التلفزيون الايراني عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري بأنه تم السماح لـ30 سفينة بعبور مضيق هرمز منذ ليلة أمس.

وشدد المسؤول الإيراني على أن موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير ولا يمكنها العبور من مضيق هرمز.

فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع القول بأن طهران أصدرت قرارا بعبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيران.



ولفت المصدر إلى أن تسهيل عبور سفن صينية من مضيق هرمز جاء نتيجة التنسيق بين وزير خارجية الصين وسفيرها بطهران.

وفي تصريحات سابقة ، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين "بلعب دور أكثر فاعلية" في تشجيع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز.. مضيفا "لدى الصين حافز اقتصادي واستراتيجي قوي؛ للتدخل والمساعدة في كبح جماح تحركات إيران في الخليج العربي"، محذرا من أن الأزمة المستمرة تهدد الاستقرار العالمي.

ولفت روبيو - في حديثه مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم /الخميس/ - إلى أن الشحنات المرتبطة بالصين قد تأثرت بالفعل، مشيرا إلى أن السفن المرتبطة بالصين عالقة فعليا في المنطقة؛ وسط حالة من عدم اليقين بشأن المرور الآمن عبر المضيق.

وتابع: لقد رأيتم سفينة صينية، ليست سفينة ترفع العلم الصيني، لكنها كانت تحمل شحنة صينية، وقد تعرضت للهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أن هذا الوضع يسلط الضوء على مخاطر السماح بالوصول الانتقائي عبر الممر المائي الحرج.

وأشار روبيو إلى أن هذا "الاضطراب" يمثل تهديدا أوسع نطاقا للاقتصاد الصيني، الذي يعتمد بشكل كبير على شحنات الطاقة التي تمر عبر المضيق وعلى الطلب العالمي على صادراته.

وحذر من أنه مع معاناة الاقتصادات وسط الأزمة، قد "ينخفض ​​الطلب على السلع الصينية وقد تهوي الصادرات بشكل حاد".. مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في دفع الصين إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الضغط على إيران.