أبويا أمين شرطة.. ضبط سيدة بالإسكندرية بعد مشادة بسبب ركنة سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدة بتهديده بالإيذاء بزعم أن والدها أحد أفراد الشرطة بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة الدخيلة بين السيدة الظاهرة في الفيديو (ربة منزل) وقائد سيارة، وذلك عقب اعتراضه على توقفها بسيارتها أمام منزله، حيث تبادل الطرفان التعدي بالسب والقول.

وأوضحت التحريات قيام السيدة بتهديده بالإيذاء مدعية أن والدها فرد شرطة، وتبين لاحقًا أن والدها متوفى منذ عام 2015.

وتم ضبط الطرفين، وبمواجهتها اعترفت باختلاق الواقعة لترهيب الطرف الآخر بعد إحداثه تلفيات بسيارتها، فيما أنكر الأخير الاتهام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.