وزير التعليم: 12 ألف طالب حصلوا على درجات زيادة مستحقة بتظلمات الثانوية العامة العام الماضي
وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن الوزارة ستتصدى لكل محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :  لن يتم السماح بتكرار وقائع غش قائلاً: لو سمعت إن في لجنة فيها ولاد أكابر هزورها بنفسي

ومن جانبه ، أعلن خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026 ،  إن عدد طلاب الثانوية العامة 2026   يصل إلى 921 ألف و709 طالب وطالبة.

أكد خالد عبد الحكم  ،أن اجمالي عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بلغ ٢٠٣٢ لجنة بدون لجان السجون والمستشفيات.


وأضاف أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم بلغ ٣٤٠٣ طالب وطالبة ،بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام الجديد ٩١٨٣٠٦ طالب وطالبة.
ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد ٩٢١٧٠٩ طالب وطالبة.

وكان قد أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس مناهج الرياضيات والعلوم اليابانية في المدارس المصرية ، سيكون باللغة العربية في المدارس الحكومية ، وباللغات في مدارس اللغات.

أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال لقاءه المنعقد الآن مع محرري التعليم ، أن اليابان نموذج ناجح جدا في العلوم والرياضيات تحديدا، مشيرا إلى انها دولة متميزة عالميا في المجالين لذلك ذهبت إليهم مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مخرجات التعليم اليابانية في العلوم والرياضيات ستكون نفسها مخرجات التعلم عند تدريس هذه المناهج في مصر، وهذا سيكون له أثر ممتاز على التعليم المصري والطلاب المصريين.

جدير بالذكر أنه يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الآن اجتماعا عاجلا مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف التعليم في عدد من المواقع الإخبارية والصحف

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع العاجل ، أن يكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وخطة تطوير المناهج الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية ، إلى جانب حسم الجدل والرد على الأسئلة والاستفسارات المتداولة بشأن ملف تطوير منظومة التعليم و ملف الرقابة على المدارس الخاصة والدولية في مصر ، وملف تطوير منظومة التعليم الفني وامتحانات الدبلومات الفنية ، إلى جانب التطرق للحديث عن امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها رسميا الأسبوع المقبل .

