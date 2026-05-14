كام يوم؟.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 والإجازات المتبقية حتى نهاية العام

يزداد اهتمام المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بمعرفة موعد عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية، خاصة مع اقتراب نهاية شهر مايو، حيث تعد إجازة عيد الأضحى من أطول العطلات الرسمية التي ينتظرها الملايين كل عام لقضاء وقت مع الأسرة والسفر والتنزه.



موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

بحسب أجندة العطلات الرسمية، توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

إجازة عيد الأضحى 2026

تبدأ الإجازة الرسمية اعتبارًا من الثلاثاء 26 مايو، وتستمر حتى السبت 30 مايو 2026، لتصل مدة العطلة إلى 5 أيام متواصلة تشمل وقفة عرفات وأيام العيد.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

-الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات.

-الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى.



-الخميس 28 مايو: ثاني أيام عيد الأضحى.

-الجمعة 29 مايو: ثالث أيام عيد الأضحى.

-السبت 30 مايو: رابع أيام عيد الأضحى.

فضل يوم عرفة

يحظى يوم عرفة بمكانة كبيرة لدى المسلمين، ومن أبرز فضائله:

1-تكفير ذنوب عامين لغير الحجاج.



2-استجابة الدعاء.

3-الإكثار من الطاعات والعبادات.

4-يعد من أفضل أيام العام للتقرب إلى الله.

موعد استطلاع هلال ذو الحجة 1447 هـ

أوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مساء السبت 16 مايو 2026 في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو يوم تحري الهلال.

وتشير التوقعات إلى صعوبة رؤية الهلال في عدد من الدول العربية والإسلامية وقت غروب الشمس، حيث يغرب القمر قبل الشمس بفترات متفاوتة، ما يرجح أن يكون يوم الأحد 17 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة، بينما يكون الاثنين 18 مايو أول أيام شهر ذو الحجة فلكيًا.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

ـ من الأربعاء إلى السبت 27-30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.



ـ يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ـ يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.



ـ يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.



ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.