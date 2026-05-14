قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسم ملف إيران.. ماذا يحمل ترامب في جعبته خلال زيارة الصين؟
تطوير التعليم في مصر.. مطالب بتدريب المعلمين وتقليل كثافة الفصول لتطبيق النموذج الياباني
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.. صور
انتظار المركبات.. ضوابط جديدة لتحصيل الرسوم وإنهاء الإتاوات العشوائية
35 مليون جنيه للزمالك بعد شهر واحد من انطلاق التطبيق الرسمي
ماركو روبيو: موقف أمريكا تجاه تايوان لم يتغير بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
أسبوع سار للموظفين بالحكومة.. بعد 5 أيام قرار للعاملين بالدولة.. ما الخبر؟
قائد القيادة المركزية الأمريكية: حققنا أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 40 يوما
أوقاف الوادي الجديد تجهز 23 ساحة و324 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى
الرئيس الفلسطيني: الاستيطان إرهاب ممنهج.. ونرفض بشكل قاطع محاولات تقويض الأونروا
وزير السياحة والآثار يلتقي سائحين ألمان وفرنسيين خلال تفقد مشروع ترميم معبد الرامسيوم بالأقصر
وزير التعليم: خطة جديدة لتوزيع وجبات التغذية المدرسية بداية من العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كام يوم؟.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 والإجازات المتبقية حتى نهاية العام

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك
خالد يوسف

يزداد اهتمام المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بمعرفة موعد عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية، خاصة مع اقتراب نهاية شهر مايو، حيث تعد إجازة عيد الأضحى من أطول العطلات الرسمية التي ينتظرها الملايين كل عام لقضاء وقت مع الأسرة والسفر والتنزه.


موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

بحسب أجندة العطلات الرسمية، توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

إجازة عيد الأضحى 2026

تبدأ الإجازة الرسمية اعتبارًا من الثلاثاء 26 مايو، وتستمر حتى السبت 30 مايو 2026، لتصل مدة العطلة إلى 5 أيام متواصلة تشمل وقفة عرفات وأيام العيد.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

-الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات.
-الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى.


-الخميس 28 مايو: ثاني أيام عيد الأضحى.
-الجمعة 29 مايو: ثالث أيام عيد الأضحى.
-السبت 30 مايو: رابع أيام عيد الأضحى.

فضل يوم عرفة

يحظى يوم عرفة بمكانة كبيرة لدى المسلمين، ومن أبرز فضائله:
1-تكفير ذنوب عامين لغير الحجاج.


2-استجابة الدعاء.
3-الإكثار من الطاعات والعبادات.
4-يعد من أفضل أيام العام للتقرب إلى الله.

موعد استطلاع هلال ذو الحجة 1447 هـ

أوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مساء السبت 16 مايو 2026 في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو يوم تحري الهلال.

وتشير التوقعات إلى صعوبة رؤية الهلال في عدد من الدول العربية والإسلامية وقت غروب الشمس، حيث يغرب القمر قبل الشمس بفترات متفاوتة، ما يرجح أن يكون يوم الأحد 17 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة، بينما يكون الاثنين 18 مايو أول أيام شهر ذو الحجة فلكيًا.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.
ـ من الأربعاء إلى السبت 27-30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.


ـ يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
ـ يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.


ـ يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.


ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
ـ يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

عيد الأضحى 2026 الإجازات المتبقية الحسابات الفلكية تحري الهلال يوم عرفة إجازة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 أمام عمان وديا

صمن الدورة التدريبية

قبل الامتحانات النهائية.. محاضرة تحكيمية مكثفة في دورة مدربي حراس المرمى

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة اوفييدو في الدوري الإسباني

بالصور

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

عميد طب الزقازيق يتفقد مستشفى العاشر لمتابعة الاستعدادات للاعتماد

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

طريقة عمل ورقة لحمة بالخضار.. وصفة سهلة بطعم العزومات

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد