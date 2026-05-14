بالصور

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

نظمت كلية الطب جامعة الزقازيق فعاليات ورشة العمل التمهيدية بعنوان «فك شفرة انتحار الأطفال والمراهقين.. معًا نفك الشفرة» ضمن فعاليات الـ Preconference Workshops للمؤتمر السنوي العاشر للطب النفسي بجامعة الزقازيق وذلك في إطار اهتمام جامعة الزقازيق المتواصل بقضايا الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات النفسية المعاصرة، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب.

شهدت فعاليات الورشة حضور عميد كلية الآداب، والدكتورة أمل عطا وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد جمال نجم رئيس قسم النفسية ورئيس المؤتمر، إلى جانب لفيف من أساتذة الطب النفسي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور محمود مصطفى طه أن تنظيم هذه الورش العلمية المتخصصة يأتي في إطار حرص كلية الطب على دعم قضايا الصحة النفسية وتعزيز التعامل معها من منظور علمي ومجتمعي متكامل، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين أصبحت من القضايا المُلِحَّةِ التي تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والطبية والتربوية والمجتمعية.

واضاف أن هذه الورشة تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل والتعاون البنّاء بين التخصصات المختلفة داخل الجامعة، بما يعكس أهمية الدمج بين الأبعاد الطبية والنفسية والاجتماعية والإنسانية في مواجهة التحديات المعاصرة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير منصات علمية تسهم في تبادل الخبرات ونشر ثقافة الوقاية والدعم النفسي وتعزيز الوعي المجتمعي.

فيما أوضح الدكتور محمد جمال نجم أن الورشة تأتي ضمن الأنشطة العلمية الهادفة إلى نشر الوعي بأساليب الوقاية من الاضطرابات النفسية والسلوكيات الخطرة لدى الأطفال والمراهقين، وأهمية الاكتشاف المبكر للمؤشرات النفسية والسلوكية في الحد من تطور الأزمات النفسية، مشيرًا إلى حرص المؤتمر السنوي العاشر للطب النفسي على تسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية للأطفال والمراهقين من خلال جلسات علمية وورش عمل متخصصة تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقات العملية، بما يسهم في تعزيز آليات الدعم النفسي والتدخل الوقائي داخل المجتمع.

وعلي جانب آخر فقد تناولت الورشة عددًا من المحاور العلمية المهمة المرتبطة بالأسباب النفسية والاجتماعية والسلوكية المؤدية إلى الانفعالات والأفكار الانتحارية لدى الأطفال والمراهقين، مع استعراض أحدث أساليب الوقاية والدعم النفسي وآليات التعامل الآمن مع الضغوط النفسية والأفكار السلبية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاكتشاف المبكر لعلامات الخطر والمؤشرات السلوكية المرتبطة بالأزمات النفسية، والدور المحوري للأسرة والمؤسسات التعليمية والطبية في توفير بيئة داعمة وآمنة نفسيًا تُسهم في حماية الأبناء والحد من السلوكيات الخطرة وتعزيز الصحة النفسية داخل المجتمع.

وترأس جلسات الورشة الدكتورة أمل عطا، والدكتورة نيللي رأفت أستاذ الطب النفسي جامعة الزقازيق، والدكتور السيد عبد المجيد أستاذ بكلية الطب والمنسق العام لبرنامج تدريب أطباء الامتياز البشري، حيث شهدت الجلسات مناقشات علمية متخصصة حول سبل التعامل مع المشكلات النفسية لدى الأطفال والمراهقين وتعزيز الوعي بالمؤشرات المبكرة للأزمات النفسية.

كما شارك في تقديم المحاضرات العلمية والنقاشات التخصصية الدكتورة شروق عصام، والدكتورة ندى السيد الباز، والدكتورة ياسمين عسكر أطباء الطب النفسي، مستعرضين عددًا من التطبيقات العملية المتعلقة بالدعم النفسي والتدخل الوقائي لتعزيز ثقافة الصحة النفسية لدى الأجيال الجديدة.

وفي ختام الفعاليات، أكدت الورشة أهمية تكاتف الجهود الأكاديمية والطبية والتربوية والمجتمعية لمواجهة الظواهر النفسية المعاصرة، والعمل على نشر الوعي بأساليب الدعم النفسي السليم، بما يسهم في بناء أجيال أكثر توازنًا واستقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية المختلفة.

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

