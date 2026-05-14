مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض في تعاملات البورصة

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم /الخميس/، عند مستوى 1,935.96 بانخفاض وقدره 3.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 930.09 بانخفاض وقدره 4.37 نقطة عن معدل أقفاله السابق - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و196 ألفًا و186 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 753 ألفًا و348 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 105 صفقات.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 83.05% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.