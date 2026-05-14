رئيس مدينة مرسى مطروح يشيد بمبادرة «جميلة يا بلدي» لدعم النظافة العامة

أشاد اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح بنشاط كيان رواد شباب المحافظات الحدودية في إطلاق مبادرة " جميلة يا بلدي" .

دعم عمال النظافة

واوضح رئيس مدينة مرسي مطروح ان مبادرة " جميلة يا بلدي" تعمل على حث المواطنين للحفاظ علي البيئة مع دعم العاملين بالنظافة العامة لمواصلة الجهد المبذول والعمل .

اعادل الشكل الحضارى

واضاف ان مثل هذه المبادرات تعمل على اعادة الشكل الحضاري للمدينة بالمشاركة الشبابية الإيجابية بالتعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة لتكون بداية لعمل مستمر ودائم و للاستفادة من طاقات الشباب .