105 آلاف طالب.. تعليم مطروح ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات النقل

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية جاهزة وعلي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث للمواد الأساسية ( ابتدائي، اعدادي، ثانوي ) .

105آلاف طالب

حيث يؤدي 105 الف و753 طالبا وطالبة الامتحانات صباح بعد غد السبت وفقًا للجداول المعلنة بعد الانتهاء من أداء امتحانات المواد الغير مضافة اليوم الخميس.

غرفة عمليات

وأكدت وكيل تعليم مطروح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاستها وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات وحلها علي الفور مشيرة أنها شددت على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح ووفق تكليفات السيد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف

وأشارت أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً تزامناً مع بدء أعمال الامتحانات في سبيل الانتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة .

و أكدت وكيل تعليم مطروح ضرورة تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليمية بالإخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا دون زيادة أو نقصان.