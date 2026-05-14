بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع مؤاشرتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 17.61 نقطة بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 8764.47 نقطة، إذ جرى تداول نحو 543 مليون سهم عبر 28 ألفا و671 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 108.4 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 82.17 نقطة بما نسبته 0.96% ليصل إلى مستوى 8485.33 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 414 مليون سهم من خلال 18 ألفا و68 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 60 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 4.79 نقطة بما نسبته 0.05% ليصل إلى مستوى 9278.67 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم عبر 10 آلاف و603 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 48.4 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 104.98 نقطة بما نسبته 1.09% ليصل إلى مستوى 9567.05 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 351 مليون سهم عبر 15 ألفا و298 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 50.9 مليون دينار كويتي.