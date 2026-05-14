الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين ستتم قريبًا جدًا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أنه سيعلن قريبًا عن مواعيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) قوله، متحدثا عن توقيت زيارة بوتين للصين والتحضيرات لها: "سنعلن عنها قريبًا .. يجري التحضير لهذه الزيارة .. ويمكننا القول إن الاستعدادات واللمسات الأخيرة قد اكتملت بالفعل. وستتم الزيارة قريبًا جدا".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات والمساهمة في تطوير نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً.

وفي وقت سابق، أشار بيسكوف إلى أن روسيا والصين ستعلنان عن موعد الزيارة بشكل متزامن أمام الرأي العام العالمي، وأن الزيارة مقررة مبدئيًا في نهاية شهر مايو الجاري.

وأضاف أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة والتعاون الاستراتيجي، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين، كما أُعلن عامي 2026-2027 ـ عامي التعاون المثمر في مجال التعليم بين روسيا والصين.