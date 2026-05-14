استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مغادرة رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري لمنصبه، في خطوة جاءت عقب فترة من التوترات والجدل داخل الوكالة.

وخلال حديثه للصحفيين، نفى ترامب أن يكون قد أقال ماكاري، مؤكداً أنه “شخص مميز” وأنه قرر المضي في مسار جديد، متوقعاً له مستقبلاً جيداً.

كما نشر عبر منصة “تروث سوشال” رسالة من ماكاري تضمنت استقالته، موجهاً له الشكر على جهوده خلال فترة عمله، ومشيراً إلى أن نائبه كايل ديامانتس سيتولى إدارة الوكالة بشكل مؤقت.

وشهدت فترة رئاسة ماكاري للإدارة سلسلة من القرارات المثيرة للنقاش، أبرزها إعادة تقييم آليات الموافقة على اللقاحات، إلى جانب مراجعة سلامة دواء “ميفيبريستون” المستخدم في معظم عمليات الإجهاض داخل الولايات المتحدة. كما واجه انتقادات من جهات سياسية وصحية متعددة، فضلاً عن جماعات ضغط مرتبطة بصناعة التبغ، بسبب موقفه المتحفظ في البداية تجاه اعتماد السجائر الإلكترونية المنكهة.

ويُعرف ماكاري، وهو جراح ومحلل سابق في قناة فوكس نيوز، بمواقفه المثيرة للجدل خلال جائحة كوفيد-19، حيث كان من أبرز المنتقدين للسياسات الصحية والمؤسسات الطبية آنذاك. وتُعد استقالته رابع انسحاب لمسؤول بارز من إدارة ترامب منذ بداية العام، بعد مغادرة وزراء العمل والعدل والأمن الداخلي مناصبهم.