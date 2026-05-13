عقب هجوم إيراني.. تسرب وقود من ناقلة إماراتية قبالة ساحل سلطنة عمان

أعلنت وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة اليوم ​الأربعاء، أن إحدى ناقلاتها التي تعرضت ‌لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الأسبوع الماضي تسربت منها كمية صغيرة من الوقود قبالة سواحل سلطنة عمان، بحسب رويترز.



وقالت أدنوك للإمداد والخدمات إنها تراقب الوضع المتعلق بسفينتها (إم.في بركة) وتتعاون "بشكل وثيق مع السلطات المعنية وفرق الاستجابة المتخصصة".

وقال متحدث باسم الشركة "لا تزال ناقلة النفط بركة ‌التابعة ⁠لشركة أدنوك للإمداد والخدمات راسية قبالة سواحل عمان بعد تعرضها لضربتين من طائرتين مسيرتين إيرانيتين في 4 مايو".

وأضاف "لسوء الحظ، تسربت كمية صغيرة مما ⁠يعتقد أنه وقود سفن نتيجة للحادث".

ولم يذكر المتحدث حجم الكمية التي يعتقد أنها تسربت.

وقالت شركة أدنوك للإمداد ⁠والخدمات عند وقوع الهجوم إن أيا من أفراد الطاقم لم يصب بأذى وإن الناقلة ⁠لم تكن تحمل أي شحنة.