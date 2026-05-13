افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

فتح الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي الدولي أبوابه اليوم بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة وعدد من أبرز صناع السينما والمنتجين والإعلاميين والضيوف الدوليين، ليواصل الجناح دوره كمنصة تجمع صناعة السينما المصرية والعربية مع المجتمع السينمائي العالمي.

يأتي الجناح المصري كمبادرة مشتركة بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي بهدف تعزيز حضور السينما المصرية والعربية على الساحة الدولية، وخلق مساحات للتواصل والتعاون والإنتاج المشترك.

وشهد الافتتاح حضور فريق مهرجان الجونة السينمائي: المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وأندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وحياة الجويلي، مديرة سيني جونة للمواهب الناشئة، وفريق مهرجان القاهرة السينمائي: الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومحمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، وأحمد بدوي، رئيس لجنة مصر للأفلام، والدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، وريهام الغزالي، مديرة التسويق بلجنة مصر للأفلام، والمهندسة شيرين فرغل، مصممة الجناح المصري، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة والداعمة للجناح، وعدد من الشخصيات السينمائية والإعلامية العربية والدولية.

ويمثل الجناح المصري نقطة لقاء يومية لصناع السينما خلال فعاليات سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يستضيف برنامجًا متنوعًا من الحلقات النقاشية، والفعاليات المهنية، واجتماعات الصناعة، وأنشطة التشبيك، بمشاركة خبراء ومؤسسات من المنطقة والعالم.