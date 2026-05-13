الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

رنا عصمت

تعد أطباق اللحم الركن الأول في طقوس الشعوب للاحتفال بالعيد الاضحى ، وخاصة طب الفتة ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل الفتة المصرية للشيف محمد جمال .

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم:

طريقة عمل فتة بالخل والثوم | سنة أولى طبخ مع الشيف سارة عبد السلام

 

المقادير:

كيلو من لحم الغنم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

خبز مقطع ومحمص بالفرن.

بصلة.

6 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الخل الأبيض.

3 حبات من الهيل.

ملح وفلفل أسود.

مقادير الصلصة:

فص ثوم مفروم.

كوبان من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملح وفلفل أسود.

الفتة المصرية بالخل والثوم 

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم..

نضع الماء في إناء ويرفع على النار، ويترك حتى الغليان.

يضاف إليه اللحم والبصل وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

يضاف إليها الهيل ونترك المكونات على النار حتى تمام نضج اللحم.

 في حلة أخرى على النار نضع السمن ويضاف إليه الأرز ويقلب.

يُصب عليها مرق اللحم ونتركه حتى الغليان، ونهدئ النار حتى تمام النضج.

نحضر طبقاً ونضع به الخبز المحمص.

في مقلاة على النار يتم تحمير الثوم فى السمن حتى يتغير لونه.

نضيف إليه الخل ونتركها تغلي قليلاً على النار.

نضع إليه مرق اللحم وتترك قليلًا حتى الغليان ويصب على الخبز في الطبق.

يتم وضع الأرز عليه.

فى حلة صغيرة على النار يتم وضع السمن ويحمر بها الثوم ويضاف إليها عصير الطماطم ومعجون الطماطم.

يتبل بالملح والفلفل الأسود والقرفة ونتركها على النار حتى تتسبك ويضاف إليها مرق اللحم وتترك حتى الغليان.

توضع فوق طبق الفتة ويرص عليها اللحم بعد تحميرها وبالهنا والشفا.

