حرس الحدود يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب بالدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري.

بهذه النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري برصيد 33 نقطة،بينما يحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:-

إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - فوزي الحناوي - عمرو شعبان - محمد روقا - عمر سافيولا - مؤمن عوض - كوبر - محمود أوكا - محمد حمدي زكي.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري

كل من : زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.