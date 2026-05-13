قائمة منتخب المكسيك لكأس العالم 2026.. تفاصيل

أعلن خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، قائمة المنتخب، للمشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، والتي تضم 55 لاعبًا.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم راؤول خيمينيز لاعب فولهام، وسانتياجو خيمينيز لاعب ميلان، مع الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا حارس مرمى ليماسول.

وجاءت قائمة المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس باديا (أتلتيك بلباو) - أنطونيو رودريجيز (تيخوانا) - كارلوس أسيفيدو (سانتوس لاجونا) - كارلوس مورينو (باتشوكا) - جييرمو أوتشوا (إيه إي إل ليماسول) - راؤول رانخيل (تشيفاس).

الدفاع: بريان جونزاليس (تشيفاس) - سيزار مونتيس (لوكوموتيف موسكو) - إدسون ألفاريز (فنربخشة) - إدواردو أجيلار (أتلتيكو سان لويس) - إيفيراردو لوبيز (تولوكا) - إسرائيل رييس (أمريكا) - خيسوس أنجولو (تيجريس) - خيسوس جاياردو (تولوكا) - خيسوس جوميز (تيخوانا) - يوهان فاسكيز (جنوى) - خورخي سانشيز (باوك) - جوليان أراوخو (سيلتك) - لويس ري (بويبلا) - ماتيو تشافيز (ألكمار) - رامون خواريز (أمريكا) - ريتشارد ليديزما (تشيفاس) - فيكتور جوزمان (مونتيري).

الوسط: أليكسي دومينجيز باتشوكا - أليكسيس جوتيريز (أمريكا) - ألفارو فيدالجو (ريال بيتيس) - بريان جوتيريز (تشيفاس) - كارلوس رودريجيز (كروز أزول) دينزيل جارسيا (إف سي خواريز) - دييجو لاينيز (تيجريس) - إفراين ألفاريز (تشيفاس) - إلياس مونتييل (باتشوكا) - إريك سانشيز (أمريكا) - إريك ليرا (كروز أزول) - جيلبرتو مورا (تيخوانا) - إيساياس فيولانتي (أمريكا) - جيريمي ماركيز (كروز أزول) - جوردان كاريو (بوماس) - خورخي روفالكابا (نيويورك ريد بولز) - كيفن كاستانييدا (تيخوانا) - لويس تشافيز (دينامو موسكو) - لويس رومو (تشيفاس) - مارسيل رويز (تولوكا) - أوبيد فارجاس (أتلتيكو مدريد) - أوربيلين بينيدا (آيك أثينا) - خيسوس أنجولو (تولوكا).

الهجوم: أليكسيس فيجا (تولوكا) - أرماندو جونزاليس (تشيفاس) - سيزار هويرتا (أندرلخت) - جيرمان بيرترامي (إنتر ميامي) - جييرمو مارتينيز (بوماس) - جوليان كينيونيس (القادسية) - راؤول خيمينيز (فولهام) - روبرتو ألفارادو (تشيفاس) - سانتياجو خيمينيز (ميلان).

ويقع منتخب المكسيك في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية مع التشيك.

ويخوض منتخب المكسيك افتتاح كأس العالم 2026 أمام جنوب إفريقيا، في افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.