الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في استضافة مؤتمر الوكلاء السياحيين الإنجليزي بشرم الشيخ

منظمي الرحلات الإنجليز
منظمي الرحلات الإنجليز
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في استضافة مؤتمر الوكلاء السياحيين التابع لأحد أكبر منظمي الرحلات في السوق الإنجليزي، بمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة، ولاسيما السوق البريطاني.

مصر وجهة سياحية آمنة ومفضلة

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لمد جسور التواصل مع منظمي الرحلات الدوليين، وتأكيدًا على مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى السائح الإنجليزي، وتعظيمًا لفرص الترويج للمقاصد السياحية المصرية، سواء التقليدية أو الحديثة.

وشهد المؤتمر مشاركة 33 وكيلاً سياحيًا من أبرز ممثلي الشركة في السوق الإنجليزي، وذلك بهدف تعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ.

واستهل إسماعيل عامر، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية، أشار خلالها إلى عمق العلاقات السياحية مع شركاء المهنة في المملكة المتحدة، كما قدم عرضًا تقديميًا استعرض خلاله التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وما تتمتع به من تنوع وثراء في المنتجات والأنماط السياحية.

وعلى هامش المؤتمر، شاركت الهيئة في ورشة العمل الموسعة التي نظمها منظم الرحلات، والتي شهدت حضورًا مكثفًا لممثلي 24 منشأة فندقية من كبرى المجموعات الفندقية المصرية، واستهدفت خلق قنوات اتصال مباشرة بين الوكلاء الإنجليز ومسؤولي إدارة المنشآت الفندقية في مصر، بما يسهم في تطوير برامج سياحية مشتركة تلبي تطلعات السائح البريطاني.

وخلال ورشة العمل، نظمت شركة Sun International سحبًا للحاضرين على خمس جوائز تمثلت في رحلات سياحية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وخلال المناقشات، تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك كركيزة أساسية لنمو الحركة السياحية، كما تم تسليط الضوء على خطط الهيئة لتنشيط الحركة السياحية إلى المقاصد الجديدة بالمقصد المصري، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، وإدراجها ضمن أجندة التشغيل المستقبلية للشركات الإنجليزية، ولاسيما في ضوء ما تتمتع به من مقومات سياحية عالمية تجعلها وجهة متميزة على مدار العام، وليست مجرد مقصد موسمي يعتمد على رحلات الطيران العارض، بما يؤكد أنها تمثل مستقبل السياحة الشاطئية الفاخرة في حوض البحر المتوسط.

كما قدم منظم الرحلات عرضًا تقديميًا حول معدلات النمو التي حققها في المبيعات خلال عامي 2025–2026 بمختلف الأسواق السياحية التي يعمل بها، ومن بينها السوق المصري.

وحضر فعاليات المؤتمر من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سيلفانا سعيد، مسئولة السوق الإنجليزي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، ومحمد علي عبد اللطيف، عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة.

