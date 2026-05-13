الدرديري: مش عارف ليه حاسس إننا هناخد الدوري والكونفدرالية والسوبر الأفريقي

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على المواجهة المرتقبة لنادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مش عارف ليه حاسس إننا هناخد الدوري والكونفدرالية والسوبر الأفريقي، وهنلعب دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاي ونكسبه، ونوصل لكأس العالم”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.