3 تلاميذ في 4 ابتدائي يعتدون على زميلهم بآلة حادة بمدرسة بالجيزة

نشرت اسراء مصطفى ولية أمر استغاثة عاجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، موجهة استغاثتها لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

حيث قالت الأم في استغاثتها : في مدرسة احمد عرابي بحدائق اكتوبر بمحافظة الجيزة ، في ٣ طلاب في سنة رابعة ابتدائي ، ضربوا ابني آسر سامح عبدالوهاب بآلة حادة مما أدى لإصابته في جروح قطعية بالوجه والرأس.

وأضافت الام : عملت تقرير طبي بالواقعة واشتكيت في الادارة التعليمية التابع لها المدرسة ، إلا أن مدير المدرسة لم يتخذ أي إجراء ضد التلاميذ المعتدين ، بحجة أن القانون يعطي الأطفال حق التعليم

وتساءلت الأم : يعني ايه عيل لسة في ابتدائي يجيب ٢ معاه يمسكو ابني ويشرحوا وشه ودماغه كده بآله حاده تحت مسمى القانون

وأخيرا قالت : عاوزة صوتي يوصل وعاوزه حل قانوني ابني اتدمر نفسيا ومش عاوز يروح

وقد تفاعل رواد فيس بوك مع استغاثة الأم ، حيث قالت رضوى أبو عشرة : دة اقل شئ يتفصلو من المدرسة او التعليم لمدة سنة او سنتين ، دول مجرمين صغيرين

وقالت شيماء بدوي : لما لسه اطفال وبيعملو كدا اومال لما يكبرو هيعملو ايه؟ دول لازم فصل من المدرسه على الاقل عشان يكونو عبرة لغيرهم

