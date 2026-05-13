الثانوية العامة 2026|التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بلا أسئلة مقالية ولا كتيبات مفاهيم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 في المواد غير المضافة للمجموع 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحانات الثانوية العامة 2026 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع ،  ستكون خالية من أي أسئلة مقالية ، حيث ستكون أسئلتها اختيار من متعدد فقط  .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم توزيع كتيبات مفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وتشمل المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم التربية الوطنية، والتربية الدينية، والاقتصاد، والإحصاء

 بينما تتضمن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2026 في النظام الجديد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الحبر والهندسة الفراغية + علم النفس والاجتماع

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : الديناميكا

الخميس 16 يوليو 2026 : الجيولوجيا والعلوم البيئية + الفلسفة والمنطق

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
