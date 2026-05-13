البندقية اتسلمت من 5 سنوات.. مفاجأة في فيديو الرصاص الطائش بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالهما أحد الأشخاص أثناء إطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري بمحافظة الإسكندرية.

ضبط صاحب الفيديو

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

فيديو قديم خلال فرح

وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المتداول قديم، وتم تصويره خلال عام 2019 داخل فيلا مملوكة لعائلته بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وذلك أثناء الاحتفال بحفل زفاف شقيقه.

البندقية تم تسليمها منذ 5 سنوات

وأضاف أن السلاح المستخدم في الفيديو عبارة عن بندقية خرطوش كانت مرخصة باسم والده بغرض الدفاع، قبل أن يتم إلغاء الترخيص في عام 2021 وتسليم السلاح إلى قسم الشرطة المختص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.