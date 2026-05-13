محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية في أول أيامها.. ويؤكد: 13506 طلاب يؤدون الامتحانات داخل 179 لجنة بالمحافظة

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية ،على الاطمئنان على سير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الغربية في أول أيام انطلاقها، حيث يؤدي 13506 طالبًا وطالبةً امتحاناتهم داخل 179 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت جولة المحافظ التفقدية معهد فتيات طنطا الثانوي، ومعهد طنطا الإعدادي الثانوي بسيجر، حيث اطمأن على انتظام اللجان داخل المعاهد، وتأكد من توافر الهدوء والانضباط.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان على مستوى الامتحان من الطلاب بشكل مباشر داخل اللجان، مؤكدًا حرصه على متابعة آرائهم أولًا بأول، ووجه لهم رسالة تحفيزية بضرورة التركيز والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، مشددًا على ثقته في قدرتهم على تحقيق التفوق.

وخلال الجولة، أشاد المحافظ بحسن تنظيم العملية الامتحانية داخل لجان منطقة الغربية الأزهرية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين المحافظة والمنطقة الأزهرية لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن التعليم الأزهري يمثل ركيزة مهمة في بناء الوعي والقيم لدى النشء، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ داخل اللجان،كما وجّه بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط خلال فترة الامتحانات.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على تقديره لجهود القائمين على العملية التعليمية بالأزهر الشريف بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن ما يتم من تنظيم يعكس مستوى الجاهزية والاهتمام بالطلاب في هذه المرحلة المهمة.