بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

صعد سعر الدولار أمس الثلاثاء فوق مستوى الـ 53 جنيهًا، في معظم البنوك خلال منتصف التعاملات، ثم هبط دونها ما عدا 3 بنوك فقد تماسك السعر بها فوق الـ 53 جنيهًا.

وقدّم بنك الإمارات دبي أقل سعر للدولار بنحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الان في عدد من البنوك بمتوسط أمس من 10 إلى 14 قرشًا، بعد ارتفاع بمتوسط 25 إلى 35 قرشًا خلال منتصف التعاملات.

وقد بنك سعر نكست أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.98 جنيه للشراء و53.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.95 جنيه للشراء و53.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.89 جنيه للشراء 52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في بنك فيصل 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.86 جنيه للشراء و52.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.