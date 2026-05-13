ترامب يُشيد بوساطة باكستان في مفاوضات واشنطن وطهران ويرفض استبدالها

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور الذي تلعبه باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران، مؤكدا رفضه لفكرة استبدال إسلام آباد بأي وسيط آخر في المفاوضات الجارية مع إيران.

وقال “ترامب”، في تصريحات للصحفيين، إن الباكستانيين “يقومون بعمل رائع”، مشيدًا بكل من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، اللذين يقودان جهود الوساطة بين الجانبين.



وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال نشر طائرات إيرانية داخل الأراضي الباكستانية لحمايتها من أي ضربات أمريكية محتملة، وهو ما أثار مخاوف داخل الكونجرس الأمريكي، بما في ذلك بين أعضاء من الحزب الجمهوري.



وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني، التي عُقدت في إسلام آباد يوم 11 أبريل، قد انتهت دون تحقيق نتائج ملموسة، فيما لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن موعد جولة جديدة من المحادثات.